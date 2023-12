Governo Lula quer direcionar emenda parlamentar a Maceió | A TARDE

O governo Lula (PT) pretende recolher recursos, na próxima semana, no Congresso Nacional para minimizar os efeitos do colapso da mina da Braskem, em Maceió (AL). Devido ao incidente, o Executivo deseja que senadores e deputados destinem emendas parlamentares ao Estado para financiar a construção de casas populares.

A proposta já conta com o aval do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), natural de Alagoas, segundo informa o Blog Noblat, do portal Metrópoles. Assim como Lira, a ideia também é bem quista pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), autor da CPI da Braskem. O emedebista ainda deseja que os recursos também sejam direcionados para a investigação da mineradora.

Caso dependesse apenas do Executivo, o dinheiro repassado para Alagoas seria em forma de investimento no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) ou por meio de uma MP (Medida Provisória) que conceda crédito extra ao governo estadual.