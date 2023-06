Governo Lula quer retomar impostos sobre diesel para baratear carros

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja antecipar a retomada dos impostos que incidem sobre o diesel para viabilizar o barateamento de carros populares e de caminhões no Brasil. A medida foi elaborada pelo Ministério da Fazenda, avalizada pelo presidente da República e deve ser anunciada nos próximos dias.

O retorno da tributação do diesel estava prevista apenas para janeiro de 2024. Entretanto, com o novo plano do governo, a reoneração deve ocorrer parcialmente a partir de setembro deste ano, completando a retomada em janeiro.

De acordo com informações do portal G1, a nova ideia elimina a necessidade de conceder isenções tributárias aos fabricantes de veículos, como estava previsto no projeto original elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

Com o redesenho feito pelo ministro Fernando Haddad (PT), a isenção deve ser substituída por um bônus de R$ 2 mil a R$ 8 mil, a ser abatido diretamente do preço final do carro, com uma variação que levará em consideração três fatores: eficiência energética, preço e conteúdo nacional.

A antecipação da reoneração do diesel deve gerar R$ 3 bilhões em arrecadação, o dobro do necessário para custear a queda do preço dos carros populares. Os R$ 1,5 bilhão restantes serão usados para reduzir o déficit público ainda em 2023.