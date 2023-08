Governo Lula vai associar Forças Armadas à democracia no 7 de setembro

No primeiro aniversário de Independência do Brasil pós-governo Bolsonaro (PL), símbolos reverenciados por bolsonaristas deverão ser ressignificados para compor o desfile de 7 de setembro, segundo informações da Folha de S. Paulo.



O Governo Lula (PT) deverá explorar a combinação composta pelas cores verde e amarela e associar as Forças Armadas à democracia. A ideia é criar um novo conceito para o feriado, com mensagem mais institucional e sem caráter de disputa partidária.

Durante a semana do 7 de Setembro, uma exposição acontecerá na Esplanada com setores que se relacionam com a soberania nacional. São eles o poderio das Forças Armadas, Amazônia e ciência e tecnologia.

A floresta tropical, inclusive, terá papel de destaque, com o tema da preservação ambiental usado para reforçar a demonstração de soberania.