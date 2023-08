Governo muda metodologia e some com 223 mil pessoas da fila do INSS

O Ministério da Previdência divulgou estatísticas da fila do INSS com 223,6 mil requisitos a menos do que o apontado em outro documento oficial produzido pelo governo.

O ministério e o INSS lançaram o Portal de Transparência Previdenciária, em julho, com a promessa de melhorar o acesso dos cidadãos à situação da fila. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, isso tem sido incômodo para o governo Lula, pois a redução da fila era uma de suas promessas.

O intuito é colocar as análises atualizadas respeitando os prazos de resposta a esses requisitos. Atualmente, há beneficiários que aguardam mais de um ano para obterem uma resposta.

De acordo com o jornal, o INSS informou que a diferença nos números “não representa uma inconsistência, mas sim uma metodologia distinta de coleta de análise de dados”. O INSS informou que os números foram obtidos através de fontes diferentes e que o boletim com número maior vai se adequar para continuar com a metodologia do documento que indicava uma fila reduzida, de acordo com informação divulgada pela Folha de S. Paulo.

Segundo o novo painel, o número de requisitos em fase administrativa de análise, era de 1,2 milhão no mês de junho, dos quais 674,9 mil foram represados há mais de 45 dias. O anúncio teve a presença do ministro Carlos Lupi e do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, nomeados para o cargo no mesmo dia.