Governo pode oferecer crédito para motoristas de app trocarem de carro | A TARDE

O presidente Lula (PT) defendeu, nesta segunda-feira, 4, a possibilidade do governo abrir uma linha de crédito para motoristas de aplicativo trocarem de carro ou peças antigas.

"Depois vamos ver como é que a gente vai baratear uma linha de crédito pra vocês. Porque passageiro também não gosta de carro velho. Tudo isso vira responsabilidade nossa daqui pra frente", disse o mandatário, durante a assinatura do projeto de lei que regulamenta os serviços prestados por motoristas de aplicativos de plataformas.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no entanto, aponta que a linha de crédito ainda será debatido entre os demais setores da gestão.

"Vamos conversar sobre linha de crédito, dialogar com as áreas de governo para ver como a gente formata o programa para facilitar troca de peças do carro, mas ainda vamos construir e partir do zero", disse.

Segundo o texto, que ainda deve ser aprovado pelo Congresso Nacional, o motorista receberá R$ 32,09 por hora de trabalho e remuneração de, ao menos, um salário-mínimo (R$ 1.412) e contribuição de 7,5% ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).