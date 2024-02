Grupo judeu repudia "boicote" de Genoíno a “quem é vinculado a Israel" | A TARDE

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) repudiou a declaração do ex-presidente do PT, José Genoíno, sobre boicotar “determinadas empresas comandadas por judeus” ou vinculadas ao estado de Israel, por conta dos ataques deste país na Faixa de Gaza, durante transmissão do canal Diário do Centro do Mundo no último sábado, 20.



“Suas falas extremadas e em desacordo com a tradição da política externa brasileira podem importar as tensões daquela região ao nosso país”, apontou a Conib em nota.

Ainda segundo a Conib, a fala de Genoíno é antissemita e o boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelos nazistas antes do Holocausto na Alemanha.

Para revidar ataques do grupo Hamas, que aconteceram em outubro do ano passado, Israel tem bombardeado sistematicamente a Faixa de Gaza, o que tem gerado mortes de civis e repúdio em todo o mundo.