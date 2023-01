Grupos radicais quebram patrimônio do Palácio do Planalto

Manifestantes bolsonaristas que invadiram os três poderes, em Brasília, na tarde deste domingo, 8, adentraram o Palácio do Planalto, residência onde o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), despacha e depredaram o local.

Apesar da tentativa, policiais militares não conseguiram conter os extremistas. Após a invasão, bolsonaristas passaram pelos andares do prédio e depredaram parte do patrimônio. Os locais de onde o presidente despacha e onde aconteceram, nas últimas semanas, diversas posses ministeriais foram totalmente destruídos. Vidros e móveis foram quebrados.

Em um vídeo, é possível ver soldados do Exército Brasileiro que deveriam proteger o prédio correndo para o interior. Eles também subiram a rampa que há sete dias foi subida por Lula.

Em meio a tensão causada pela invasão aos os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, o Ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que está na sede da pasta para acompanhar a situação.

Dino disse ainda que o governo do Distrito Federal prometeu reforços. “Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer. O Governo do Distrito Federal afirma que haverá reforços. E as forças de que dispomos estão agindo. Estou na sede do Ministério da Justiça”, escreveu ele, no Twitter.