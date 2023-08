GSI não vai mais exonerar militares por revelar itinerários de Lula

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), através do ministro-chefe, emitiu nota desistindo da exoneração de três militares suspeitos de enviar enviar detalhes de segurança das viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro preso e alvo da CPMI do 8 de Janeiro.

“instaurou sindicância para apurar os fatos; os militares citados foram afastados do trabalho e, caso a sindicância constate responsabilidades, eles serão desligados da Presidência da República”, diz o documentos.

Reportagem da coluna Guilherme Amado, do Metrópoles, revelou que o tenente-coronel Mauro Cid recebeu, via e-mail funcional, documentos “urgentíssimos”, de militares lotados no GSI, sobre quatro viagens e três eventos de Lula, dentro e fora do país. O material foi encaminhado à CPMI do 8/1 no Congresso Nacional.

Ainda segundo a reportagem, Cid recebeu, em sua caixa de entrada, os detalhes de segurança das viagens de Lula a Pequim e a Xangai, na China; a Brasília, em três eventos; a Foz do Iguaçu (PR); e a Boa Vista (RR), que aconteceram em março e abril.

As mensagens partiram dos militares do GSI: Márcio Alex da Silva, do Exército; Dione Jefferson Freire, da Marinha; e Rogério Dias Souza, da Marinha. Todos já trabalhavam no GSI na gestão Bolsonaro.