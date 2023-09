'Há uma frustração', diz Ana Moser após demissão do Esporte

Dois dias após ter sido demitida do governo Lula (PT), a ex-ministra do Esporte Ana Moser comenta sobre a troca de comando na pasta feita pelo presidente. De acordo com a medalhista olímpica, a mudança foi necessária “pela governabilidade”. As informações são da GloboNews.

"Foram dois dias de conversas, e finalmente [Lula] colocou a necessidade de abrir espaço para os partidos dessa coligação [Centrão] e que pela governabilidade [a mudança] seria importante. E o jogo que segue, porque a questão ali é política. É da política", disse.

Na oportunidade, Moser falou sobre se sentir frustrada por não seguir com as atividades à frente do Ministério, a qual foi designada em janeiro.

"Lógico, eu não entrei para sair logo, eu entrei para fazer essa construção e chegar até o fim, então há uma frustração por essa quebra, mas, como eu disse, é uma questão do jogo político", explica.

A reforma ministerial promovida pelo presidente Lula (PT) para ampliar o espaço do Centrão na base governista gerou a substituição de Moser pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA).