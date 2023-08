Hacker entrega provas contra Zambelli e espera fazer delação premiada

Walter Delgatti, também conhecido como hacker da Vaza Jato, entregou para a Polícia Federal (PF) provas contra a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), de quem ele acusa de pagamento para a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Delgatti está preso desde o início do mês por inserir onze alvarás de soltura de presos e um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no sistema do CNJ.



A defesa do hacker afirmou ao portal Metrópoles que foram entregues para a PF comprovação de pagamento de Zambelli e um áudio em que uma assessora da deputada confirma que recebeu a proposta de Delgatti e que entraria em contato para combinar como efetuaria o pagamento.

O comprovante de pagamento é uma série de transferências via pix que totalizam R$ 13.500 e que foram feitas por Renan Goulart e Jean Hernani Guimarães, que são pessoas ligadas à Zambelli, segundo a defesa de Delgatti.

A defesa afirmou ainda que o hacker quer tentar uma delação premiada junto à Procuradoria Geral da República (PGR).