Haddad diz que PIB em 2024 deve crescer mais do que o previsto

Fernando Haddad durante reunião com Aloizio Mercadante, presidente do BNDES - Foto: Diogo Zacarias | MF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta terça-feira, 16, que a projeção do crescimento do PIB (produto interno bruto) no Brasil em 2024 deve ser revisada para cima. Segundo ele, a economia do país não foi impactada fortemente pela crise provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Atualmente, a projeção da Fazenda é que o PIB — soma de todas as riquezas produzidas no país em um ano — cresça 2,5% em 2024, semelhante ao aumento de 2,9% registrado em 2023. Para a equipe econômica do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), essa previsão deve aumentar.

"O Aloizio [Mercadante, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES] falava agora há pouco que a Fazenda talvez tenha que rever a projeção do PIB deste ano. O que é provável que aconteça", afirmou Haddad, durante uma reunião com empresários do setor alimentício no Palácio do Planalto.

O principal ministro da área econômica de Lula avaliou que o Brasil está resistindo aos problemas externos e internos que surgiram durante o primeiro semestre, fazendo com que o país continue crescendo acima das expectativas.

"Tudo indica que, mesmo com a calamidade no Rio Grande do Sul, a economia não parou de crescer. Mesmo com a trava externa, as preocupações com o FED, a repercussão no nosso Banco Central aqui, a economia continua crescendo", comemorou o ministro da Fazenda.

Para Haddad, os principais motivos para os bons resultados da economia brasileira estão na atuação positiva de empresários do setor produtivo e na expansão do crédito, uma política que foi marca dos dois primeiros mandatos de Lula e que o atual governo tenta reviver.

"A economia continua crescendo e isso se deve ao espírito empreendedor do empresário do setor produtivo. Eu tenho certeza do que eu vou dizer: o setor produtivo está creditando no Brasil e, para que essa profecia que vocês estão fazendo nos seus próprios negócios se realize socialmente, nós temos que verbalizar mais o que está acontecendo", concluiu Haddad.