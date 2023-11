Haddad nega descompromisso de Lula com meta fiscal | A TARDE

Após Lula (PT) dizer na última sexta-feira, 27, que a meta fiscal não precisa ser de déficit zero, Fernando Haddad afirmou, nesta segunda-feira, 30, que a fala do presidente não mostra descompromisso com meta fiscal, mas constata uma dificuldade em cumpri-la por conta de problemas de arrecadação herdados de governos anteriores.



"Não há por parte do presidente [Lula] nenhum descompromisso com a meta fiscal. Pelo contrário, se ele não estivesse preocupado com situação fiscal, não estaria pedindo apoio da equipe econômica para orientação do Congresso", afirma Haddad em coletiva de imprensa na sede do Ministério da Fazenda.

A fala de Lula aconteceu em um momento em que o Ministério da Fazenda tenta negociar aprovação de medidas para equilibrar o orçamento do ano que vem.