Haddad pode ser candidato em 2026 caso Lula não dispute as eleições | A TARDE

Fernando Haddad pode ser o candidato para as eleições de 2026, caso o atual presidente Lula (PT) decida não concorrer, conforme divulgou neste domingo, 31, o Metrópoles.

Durante o ano, o ministro da Fazenda se consolidou como o principal nome do governo para a sucessão, principalmente pelo desempenho à frente da pasta e pelo que ocorreu com seus principais concorrentes na disputa pela posição.

Flávio Dino foi para o Supremo Tribunal Federal (STF). Rui Costa acabou acumulando desafetos na Casa Civil. Simone Tebet e Geraldo Alckmin estão mais longes dos holofotes. E Camilo Santana fez uma gestão apagada no Ministério da Educação, que deveria ser uma das marcas da reconstrução no pós-Bolsonaro.

Haddad participou da corrida eleitoral em 2018, quando foi derrotado no segundo turno por Jair Bolsonaro, interrompendo um ciclo de vitórias do PT que vinha desde 2002. Na ocasião o ministro teve 47.040.906 (44,87%), contra 57.797.847 votos (55,13%) do ex-presidente.