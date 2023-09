Haddad sofre tentativa de assalto em casa

Criminosos tentaram invadir e roubar a residência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na madrugada desta quinta-feira. De acordo com informações do g1, Haddad dormia no imóvel no momento da ação criminosa.

Segundo a polícia, a tentativa de assalto aconteceu por volta de 5h. Uma funcionária que chegou ao local, no bairro Indianópolis, percebeu o portão da casa arrombado e avisou a família Haddad.

Imagens câmeras de segurança identificaram a chegada de um homem em uma moto. Ele arrombou o portão e, logo depois, chegam mais quatro homens em um carro. Eles acessaram a entrada, mas não invadiram a residência.



Policiais civis e federais foram acionados, mas ninguém foi preso. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) não deu mais informações sobre a ocorrência.