Haddad testa negativo para Covid-19 e retoma agenda presencial | A TARDE

O Ministério da Fazenda afirmou nesta quarta-feira, 28, por meio de nota, que o ministro Fernando Haddad fez um novo exame de Covid-19 e testou negativo para a doença.

Um novo teste foi realizado na manhã desta quinta-feira, 29, indicando novamente que o ministro não está mais com Covid-19.

Haddad entrou em isolamento na última sexta-feira, 23. Recuperado da doença, ele vai participar presencialmente da Bienal do Parque Ibirapuera nas agendas do último dia da Trilha de Finanças do G20, que está sob a presidência do Brasil.

O ministro foi diagnosticado com coronavírus no último domingo, após se sentir indisposto. Ele participou dos compromissos de forma virtual após testar positivo pela segunda vez desde 2022.