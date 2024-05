Homem com camisa do Hamas distribui panfletos em sessão na Câmara | A TARDE

Um homem apareceu na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (24) vestindo uma camiseta do grupo radical islâmico Hamas distribuindo panfletos, durante um evento para debater a crise humanitária na Faixa de Gaza.

Em audiência pública, realizada a pedido dos deputados João Daniel (PT-SE) e Padre João (PT-MG), a Casa abordou denúncias de supostas violações dos direitos humanos dos palestinos e do direito internacional pelo Estado de Israel, que atualmente ocupa Gaza sob o pretexto de derrotar o Hamas.

Em vídeo, transmitido ao vivo pela TV Câmara, o homem usa uma camiseta verde do grupo e entrega panfletos pró-Palestina aos deputados presentes, com a frase “Não à ocupação de Gaza” no título de um dos cartazes. Logo em seguida, ele se retira para outro local da Câmara.

João Daniel participou da sessão vestindo um cachecol com a frase “Free Palestine”, ou “Palestina Livre”, estampada.

O parlamentar declarou que a Comissão foi realizada “para a conscientização e a educação do público” sobre o impacto do conflito entre Israel e grupos e territórios palestinos.

Confira: