Horas após filiação, PSDB veta entrada de Marcos do Val

O senador Marcos do Val (Podemos), que estava de malas prontas para se filiar ao PSDB, teve a sua entrada barrada pela alta cúpula tucana na noite desta quinta-feira, 21. Mais cedo, o parlamentar havia anunciado nas redes sociais que havia se filiado ao partido.

Apesar de rejeitar do Val, o PSDB conta apenas com dois senadores, sendo Izalci Lucas (DF) e Plínio Valério (AM), e corre risco de perder o gabinete de liderança no Senado. Isso porque o regimento determina que para obter o espaço é necessário três parlamentares no Congresso.

Para os tucanos, no entanto, a entrada de do Val na legenda causaria prejuízo à imagem da sigla.