Ibama encontra criadouro ilegal de pássaros na casa de Anderson Torres

A residência do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, em Brasília, é alvo de uma ação do Ibama nesta sexta-feira, 24. O órgão fez uma busca e apreensão na casa de Torres em decorrência da criação ilegal de pássaros silvestres. Ele foi multado em R$ 34 mil pelo crime cometido.

Torres é criador de pássaros e participava de eventos com outros ciadores, além de defender publicamente a legalização da criação de aves silvestres. “A gente cria, a gente preserva e a gente quer que os órgãos ambientais estejam em parceria com os criadores como eu sempre defendi”, disse o ex-ministro em um desses eventos, em vídeo disponibilizado nas redes sociais.

Segundo o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, foram apreendidas 60 aves na residência de Anderson Torres. Agostinho explica ainda que, apesar de ter autorização para criar pássaros, foram encontradas na residência do ex-ministro de Bolsonaro aves que não se enquadravam nessa liberação.

Os animais apreendidos na casa de Torres foram levados para o Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Brasília.

O ex-secretário do DF segue preso desde o dia 14 de janeiro, por conta da investigação contra ele por omissão e conivência com os atos criminosos ocorridos do dia 8, em que prédios dos três Poderes foram destruídos.