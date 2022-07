Influenciadores bolsonaristas punidos pelo TSE pedem doação

Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar que o YouTube cortasse a receita de canais que amplificassem discurso sobre fraudes nas urnas eletrônicas, influenciadores bolsonaristas tem recorrido às doações por Pix para manterem sua renda.



Um dos influenciadores é Allan dos Santos, do canal Terça Livre, foragido da Justiça Brasileira que mora nos Estados Unidos e que disse “ter perdido tudo”, como lives, artigos e alunos na plataforma Wix. Allan teve dois sites vinculados à Wix retirados do ar nesta terça-feira, 12, e pediu ajuda aos seus seguidores para pagar o aluguel.

Entre os quatorze alvos da medida do TSE no ano passado, estão os canais Te Atualizei, Vlog do Lisboa, Folha Política, Giro Livre e Jornal Cidade Online.