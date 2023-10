Inimizade com Bolsonaro faz Frota se desfiliar do Solidariedade

Após o anúncio de apoio do Solidariedade à pré-campanha de reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o ex-deputado federal Alexandre Frota se desfiliou do Solidariedade.



Eleito deputado federal pelo PSL com apoio de Jair Bolsonaro (PL) em 2018, Frota se tornou desafeto do então presidente da República durante seu mandato. O fato de Ricardo Nunes costurar aliança com Bolsonaro fez com que Frota fosse inserido na mesma composição eleitoral dos dois no estado de São Paulo, caso não deixasse a legenda.

Nunes tenta angariar apoios para enfrentar o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na eleição para prefeito, que acontece em outubro do ano que vem. Frota, por outro lado, perdeu a eleição para deputado estadual no ano passado e está sem mandato atualmente.