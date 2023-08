Inquérito isenta tropas de culpa pelo 8/1 e aponta erro do governo

Finalizado em março, um relatório até então sigiloso aponta que as tropas responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto não tiveram responsabilidade pelas consequências dos atos realizados por golpistas em 8 de janeiro desse ano, em Brasília.



O documento traz o resultado do inquérito policial militar aberto para investigar os agentes que deveriam cuidar da segurança da sede do Poder Executivo Federal.

Além de livrar as tropas, o inquérito responsabiliza o Governo Federal por não ter conseguido evitar a invasão. Segundo a apuração, o planejamento do governo poderia evitar a invasão do Planalto ou minimizar os danos. Com informações da Folha de S. Paulo.