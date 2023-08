Insatisfeito no Republicanos, Tarcísio é bem-vindo no PL, diz Valdemar

Ex-ministro e aliado de Jair Bolsonaro (PL), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria bem-vindo ao PL, caso queira mudar de legenda. A afirmação é do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo.



Tarcísio já declarou seu incômodo com a aproximação do Republicanos com o governo Lula (PT). Por outro lado, o PL tem a maior bancada da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), 19 ao total, mesmo número do PT.

No entanto, o governador de São Paulo não deve fazer nenhum movimento ostensivo para que sua mudança de legenda ocorra, ainda segundo a coluna Painel. Dessa forma, caberá ao PL articular uma possível mudança. Tarcísio tem reunião com a executiva do Republicanos neste fim de semana.