Instalada nesta quarta, CPI da Braskem será realizada apenas em 2024 | A TARDE

A CPI da Braskem será instalada nesta quarta-feira, 13, no Senado. A pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a investigação ficará para o próximo ano. Ele se reuniu ontem com o senador Renan Calheiros (MDB-AL). O plano de trabalho também não será apresentado agora.

A medida tem o objetivo de arrefecer os ânimos entre os adversários Arthur Lira (PP-AL) e os Calheiros. O encontro desta terça-feira, 12, no Palácio do Planalto não resultou em medidas concretas, mas serviu para mostrar que os dois lados podem entrar em um acordo.

O pedido de Lula também tem o objetivo de diminuir os impactos do tema diante do governo. Segundo o site Metrópoles, o presidente acredita que o assunto da mina da Braskem estará mais fraco na imprensa após o carnaval de 2024.

Ainda segundo o jornal, o governo teme que as investigações de acionistas da Braskem possam ter consequências na Petrobras.