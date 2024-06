Investigado por desvios, presidente do Solidariedade se entrega à PF

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Eurípedes Júnior, presidente do Solidariedade (ex-Pros), se entregou à Polícia Federal (PF) na manhã deste sábado, 15, após três dias foragido. De acordo com a PF, Eurípedes é um dos alvos da operação Fundo do Poço, deflagrada na última quarta-feira, 12, que investiga uma organização criminosa que teria desviado e se apropriado de recursos do fundo partidário destinado a um partido político, nas eleições de 2022.



Na última quarta-feira, agentes da PF procuraram por Eurípedes, para cumprir mandado de prisão, na residência dele e no aeroporto de Brasília, já que ele tinha uma viagem para São Paulo. O presidente do Solidariedade, no entanto, não foi encontrado.



Na operação Fundo do Poço, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de prisão e 45 de busca e apreensão. Outros alvos da operação foram a tesoureira do Solidariedade, Cintia Lourenço da Silva, e Alessandro Sousa da Silva, conhecido como Sandro do Pros.



Segundo as investigações, a organização criminosa teria desviado cerca de R$ 36 milhões do fundo partidário na época em que Eurípedes era presidente do Pros.



Através de nota, a defesa de Eurípedes Júnior. afirmou que o político se apresentou voluntariamente à PF “para permitir o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor”. Os advogados afirmam que o cliente se declara inocente.



A nota ainda destaca que Eurípedes “demonstrará perante a Justiça não só a insubsistência dos motivos que propiciaram a sua prisão preventiva, mas ainda a sua total inocência em face dos fatos que estão sendo apurados nos autos do inquérito policial em que foi determinada a sua prisão preventiva”.



Ao menos seis pessoas já foram presas no âmbito da Operação Fundo do Poço, e há expectativa para colher depoimentos ainda nesta tarde. Eurípedes Júnior. permanecerá sob custódia até liberação para ingresso no sistema penitenciário.