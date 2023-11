Irmã de Neymar e Rivaldo são investigados por financiar atos golpistas | A TARDE

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, e o ex-jogador Rivaldo estão sendo investigados pela Polícia Federal, na Operação Lesa Pátria. Eles são investigados como financiadores dos atos golpistas que aconteceram no 8 de janeiro, quando mnanifestantes bolsonaristas depredaram as sedes dos três poderes. As informações são da revista Veja.

Rafaella e Rivaldo começaram a ser investigados após integrantes das milícias digitais contarem à PF que o cantor gospel Salomão Vieira teria confidenciado a identidade de alguns de seus doadores. O religioso chegou a ter a prisão decretada pelo Ministro Alexandre de Moraes, no entanto, fugiu do Brasil após a manifestação.

De acordo com um dos homens ouvidos pela PF, Rivaldo teria colaborado com R$ 50 mil. Outra pessoa afirmou a colaboração financeira da irmã de Neymar.

Em nota, a assessoria de Rafaella informou à Veja que ela não conhece nem fez qualquer repasse de recursos a Salomão. Já a defesa de Rivaldo confirmou que o ex-jogador fez duas doações em novembro do ano passado a pedido do cantor gospel, mas que, somadas, não ultrapassam os R$ 2 mil.