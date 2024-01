Irmão de Alcolumbre gera suspeitas por “perder” mala de R$ 500 mil | A TARDE

Irmão do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o advogado trabalhista Alberto Alcolumbre é alvo de investigação por conta de uma mala apreendida de R$ 500 mil, que ele admitiu ser dono após apreensão em São Paulo, no ano passado.



Sem renda compatível com o valor contido na mala e sem informações em sua conta corrente que apontem saque de R$ 500 mil, Alberto inicialmente disse que levou a mala de Macapá, onde mora, até São Paulo. Depois, alegou que pegou o dinheiro na própria capital paulista.

O caso não configura crime porque a investigação, até o momento, não chegou à origem do dinheiro. Alberto alegou que os R$ 500 mil são resultados de seu trabalho como advogado e com venda de carros, e que pagaria com o dinheiro um estudo jurídico para subsidiar investimentos dele na região amazônica. O irmão do senador disse ainda que só paga as contas com dinheiro em espécie. Com informações do portal Uol.