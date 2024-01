Irmão de Jair Bolsonaro estrela propaganda do PL | A TARDE

Um dos irmãos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Renato Bolsonaro foi selecionado para fazer um dos programas partidários do PL.

No vídeo, Renato conta o seu processo de participação dentro do PL, relata que integrou a assessoria do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), e diz ser o Bolsonaro "genérico".

“Se um é bom, dois é melhor ainda. Não sou o original, sou o genérico”, diz Renato, que atualmente é chefe de gabinete do prefeito de Miracatu, Vinicius Brandão (PL), no Vale do Ribeira.

Renato já concorreu duas vezes à prefeitura do município, mas foi derrotado nas duas ocasiões. O irmão do ex-presidente é cotado para disputar as eleições pelo PL em 2026.