Irmãos Brazão e ex-delegado da Polícia Civil do RJ passam por exame | A TARDE

Suspeitos de serem mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, os irmãos Brazão Domingos e Chiquinho (União Brasil) e o delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, suspeito de atrapalhar as investigações sobre o caso, chegaram a Brasília na tarde deste domingo, 24, para realizar exame de corpo de delito.

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), "exame de corpo de delito é praxe sempre que há translado de preso". Em seguida, devem ser levados à Penitenciária Federal de Brasília, considerada de segurança máxima, onde vão cumprir a prisão preventiva.

O trio saiu do Rio de Janeiro, às 14h30, horário em que o avião que os transportava deixou o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão). Eles aterrissaram em Brasília, às 15h53, quando pousaram no hangar da Polícia Federal no Aeroporto local e foram levados ao Instituto de Medicina Legal (IML) da Polícia Civil do DF, onde passaram por exames.



O anúncio da prisão deles foi realizado nesta manhã pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, após a expedição do mandado de prisão preventiva feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.