Itamaraty felicita Gabriel Noboa, presidente eleito no Equador | A TARDE

O governo brasileiro se manifestou após a eleição do novo presidente do Equador, Daniel Noboa. Novo responsável pelo governo equatoriano venceu a candidata de esquerda Luisa González após disputa no segundo turno.

“O governo brasileiro faz votos de pleno êxito ao presidente eleito no desempenho de seu futuro mandato. Expressa também a disposição de buscar o aprofundamento contínuo da relação bilateral, em prol do desenvolvimento das duas sociedades e de toda a região sul-americana”, anunciou o Itamaraty.

Daniel Noboa, de 35 anos, é do partido Acción Democrática Nacional (Ação Democrática Nacional, na tradução). Nascido em Guayaquil, ele é ex-deputado e filho do influente empresário Álvaro Noboa Pontón.

Entre os principais projetos para o governo do Equador, Noboa deu ênfase à segurança pública e criação de empregos, além de incentivos fiscais para novos negócios e sentenças de prisão em casos de evasão fiscal grave.

O político é formado em administração de empresas pela Stern School of Business, da Universidade de Nova Iorque, dos EUA. Ele também tem formação em Comunicação Política e Governança Estratégica, pela Universidade George Washington, e um diploma pela Universidade de Harvard.