Jair Bolsonaro entrega a medalha de "imbrochável" para Neymar | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve com o jogador de futebol Neymar Jr. e entregou a medalha de "imbrochável". A honraria faz menção à frase do político durante discurso no desfile de 7 de setembro, em 2022.

A informação foi divulgada pela coluna Painel, da Folha de São Paulo. A medalha tem sido distribuída pelo antigo chefe do Poder Executivo a aliados e amigos. A condecoração é apelidada de "três Is": "imbrochável", "imorrível" e "incomível".

O ex-presidente esteve com o atleta na última segunda-feira, 27, no Rio de Janeiro. Ele relatou a aliados que entregou a medalha ao jogador em evento do PL em Brasília nesta semana.