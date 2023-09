Jair Renan levou itens do acervo privado de Bolsonaro do Planalto

Durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o filho '04' do ex-chefe, Jair Renan, foi até o Palácio do Planalto pegar para si itens recebidos pelo seu pai. As informações são do blog Andréia Sadi, do portal g1.

Em conversa a jornalista, o ex-chefe do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica (GADH), Marcelo Vieira, contou que os objetos levados pelo filho caçula de Jair Bolsonaro pertenciam ao chamado acervo privado do ex-presidente.

"O filho do presidente, ele se encontrava com um influencer, inclusive filmando e fotografando. Não me recordo, acho que só filmando. E aí eu falo, 'Renan, aqui não pode filmar, por gentileza, isso é questão de resguardar o acervo do teu próprio pai, né? (...) E ele atendeu, desligou e ficou. Imediatamente eu passo um WhatsApp pro meu chefe direto, que era o doutor Pedro, o chefe do gabinete pessoal que estava ao lado do presidente avisando, olha, o Renan está aqui querendo pegar alguns ... era boneco, era uma camiseta camuflada. Eu não lembro exatamente, mas eram coisas, digamos assim, nada de de valor enorme, né? E aí, está querendo pegar."

De acordo com o ex-chefe do GADH, os itens escolhidos por Renan eram separados e, mais tarde, entregues ao próprio. "Eu lembro que eram coisas simples. Eu cheguei lá, estavam todos separados numa mesa separados para ele".



Vieira iniciou no órgão em 2017, quando Michel Temer (MDB) era presidente e foi exonerado do cargo no terceiro mandato de Lula (PT) em janeiro, assim como outros funcionários do governo.