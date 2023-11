Janones pede parte do salário de assessores para "pagar as contas" | A TARDE

Segundo deputado federal mais votado de Minas Gerais no ano passado e elogiado pela campanha de Lula (PT) por seu método "sensacionalista", André Janones (Avanta-MG) admitiu, em conversa em que não sabia que estava sendo gravado, que pede parte do salário de seus assessores para "pagar suas contas".



Em áudio publicado no portal Metrópoles, o deputado diz que vai gastar o dinheiro recebido com "casa, carro, poupança e previdência". No entanto, o parlamentar nega que o ato configure corrupção. "Eu acho justo que essas pessoas também participem comigo da reconstrução disso", disse.

As justificativa de Janones são seu gasto de R$ 675 mil na campanha e sua perda de patrimônio, que nas suas palavras, foi "dilapidado". "Eu perdi uma casa de R$ 380 mil, um carro, uma poupança de R$ 200 mil e uma previdência de R$ 70 mil", comentou.

A prática é conhecida como rachadinha e configura enriquecimento ilícito, dano ao patrimônio público e é passível de inelegibilidade, segundo as normas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).