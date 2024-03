Jantar promovido por pastor deputado irrita bancada evangélica | A TARDE

Um jantar promovido pelo deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP), que também é pastor, nesta semana incomodou aliados do atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Eli Borges (PL-TO). O encontro aconteceu na casa do deputado Gilvan Máximo (Republicanos-DF) na última terça-feira, 27, depois da aprovação que amplia imunidade tributária a igrejas em uma comissão especial da Câmara.

A avaliação feita foi de que o encontro teve uma impressão errada de que a bancada estaria se envolvendo nas articulações, de acordo com o colunista do jornal Metrópoles, Igor Gadelha.

De acordo com o Metrópoles, outro ponto que irritou integrantes da frente foi a informação após o jantar de que a bancada estaria negociando acordos com o governo Lula para a eleição da presidência da Câmara.

Integrantes da frente cogitaram divulgar uma nota afirmando que a bancada não tinha envolvimento com o jantar e nem conversas com governo sobre sucessão na Câmara.

Marcaram presença no jantar o líder do PSD, Antônio Brito (BA); o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA); e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP), todos pré-candidatos à sucessão de Lira.