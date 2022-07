Jerônimo manda recado sobre quem é o 'Time de Lula' e cita experiência

Oficializado neste sábado, 30, como candidato do PT ao governo do Estado, Jerônimo Rodrigues fez declarações irônicas sobre os rumores envolvendo um possível apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ACM Neto (União Brasil) em detrimento de sua candidatura.

Além disso, o ex-secretário estadual de Educação prometeu fazer mais do que Jaques Wagner e Rui Costa fizeram caso seja eleito.

"Espero que a população baiana saiba discernir quem é que é o amigo de Lula. O Lula vai ajudar a Bahia. O Lula precisa da Bahia e a Bahia precisa do Lula. Por isso, o time do Lula na Bahia é esse aqui. Não tem outro. Me sinto pronto e preparado para fazer mais. Além de governar a Bahia, vocês verão que eu farei mais e melhor do que Wagner e Rui", afirmou.

Por meio de nota divulgada ontem, o PT declarou que qualquer conversa que a legenda esteja tendo com o União Brasil não tem nenhuma relação com a disputa eleitoral na Bahia.

Durante o evento, Jerônimo também citou suas experiências anteriores e disse que elas podem influenciar a escolha dos eleitores. "Eu tenho experiência de gestão de 20 anos. O que pesa na decisão do eleitor na hora de escolher o próximo governador é a capacidade de gestão, de fazer. Eu tenho 20 anos trabalhando no governo na parte executiva, fui da Ciência e Tecnologia, trabalhei no Planejamento, fui do ministério do governo federal, e recentemente liderei pastas importantes desse estado", mencionou.

"Uma foi a gestão de uma secretaria nova para cuidar de 700 mil propriedades de agricultura familiar, que produz alimentos diariamente e que abastecem a mesa da gente. E mais recentemente eu tive a missão mais do que profissional, uma missão sagrada, de cuidar da educação da Bahia. Fiz parcerias com os prefeitos, cuidei da relação com os professores e enfrentei uma pandemia, um momento difícil", completou.