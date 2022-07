PT reafirma candidatura de Jerônimo ao Governo: "Leviana especulação"

O Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota oficial na noite desta sexta-feira, 29, reafirmando que qualquer conversa que a legenda esteja tendo com o União Brasil não tem nenhuma relação com a disputa eleitoral na Bahia.

“O Partido dos Trabalhadores reitera que todos os diálogos com o União Brasil acerca das eleições nacionais não tiveram, não têm e nunca terão qualquer relação com a disputa na Bahia”, inicia a nota.

Além disso, a legenda disse que o compromisso assumido pelo PT estadual e confirmada pelos petistas no âmbito federal com os partidos que o apoiam tem o intuito de eleger Jerônimo Rodrigues como governador, Geraldo Junior (MDB), como vice e Otto Alencar (PSD) ao Senado no pleito deste ano.

“A presidenta nacional, Gleisi Hoffman, e o presidente estadual, Éden Valadares, reafirmam a tática eleitoral do PT aprovada pelo partido e pela Federação Brasil da Esperança: eleger Jerônimo Rodrigues Governador, Geraldo Júnior Vice e Otto Alencar Senador”, cita outro trecho do comunicado e reitera: “Toda e qualquer notícia que seja diferente disso, trata-se de pura e leviana especulação”.

A manifestação oficial do partido acontece após especulações que ocorreram em veículos da imprensa nacional de que um suposto apoio de Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, estaria condicionado ao PT renunciar à disputa eleitoral da Bahia em favor do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil).

Nesta sexta ela manhã, o governador Rui Costa ironizou a especulação durante entrevista à Rádio Sucesso FM de Camaçari.

“O desespero [de ACM Neto] é tanto que não quer nem disputar a eleição. Quer ganhar a corrida de 100 metros sozinho. Para de desespero, lugar de chorar é no pé do Cabloco, no Campo Grande”, declarou Rui.

Na quinta-feira, 28, quando o assunto sobre possíveis conversas entre Lula e Bivar, o senador Jaques Wagner, de pronto, se manifestou no Twitter negando que a retirada da candidatura de Jerônimo era algo que poderia acontecer.

“Eu acho até graça. Isso é desespero de perdedor. Primeiro ele não sabe pra onde vai, fica em cima do muro, diz que tanto faz. Depois, vê a liderança absoluta de Lula e quer que o candidato de Lula, que vai ganhar a eleição, retire a candidatura. É medo da derrota que se aproxima”.