Rui nega possibilidade de retirada da candidatura de Jerônimo

Na manhã desta sexta-feira, 29, o governador Rui Costa (PT) ironizou a possibilidade de o candidato do PT ao Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ter sua candidatura retirada em favor do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, em uma suposta troca de apoios entre Lula e Luciano Bivar no âmbito federal.

“O desespero é tanto que não quer nem disputar a eleição. Quer ganhar a corrida de 100 metros sozinho. Para de desespero, lugar de chorar é no pé do Cabloco, no Campo Grande”, disse Rui, durante entrevista à Rádio Sucesso FM de Camaçari.

O chefe do Executivo estadual apontou também que Neto já precisa se acostumar com a derrota que, de acordo com o petista, virá em outubro.

“Ele sabe que iremos vencer as eleições, porque o povo está cansado da bagunça que fizeram com o Brasil. O partido dele votou tudo que Bolsonaro quis. O povo quer a volta do Lula, quer alguém que invista em saúde, educação, alguém que cuide da vida das pessoas”, argumentou Rui.

Quem também se manifestou nesta sexta sobre o assunto, foi o presidente do PT Baiano, Éden Valadares, em nota enviada ao site “Política Livre”.

“Não há nenhum diálogo do PT Bahia com o União Brasil. Zero. Não sei quem passou essa informação para o Sr. Bivar, mas quem o fez está mentindo”, declarou no comunicado e ironizou a possibilidade de alianças, fazendo um trocadilho com as iniciais do partido que preside no estado. “Se o UB está dialogando com o PT, não é o Partido dos Trabalhadores, mas sim a Perda Total que deve ser o destino deles nas urnas”.

Na quinta-feira, quando o assunto sobre possíveis conversas entre Lula e Bivar, o senador Jaques Wagner, de pronto, se manifestou no Twitter negando que a retirada da candidatura de Jerônimo era algo que poderia acontecer.

“Eu acho até graça. Isso é desespero de perdedor. Primeiro ele não sabe pra onde vai, fica em cima do muro, diz que tanto faz. Depois, vê a liderança absoluta de Lula e quer que o candidato de Lula, que vai ganhar a eleição, retire a candidatura. É medo da derrota que se aproxima”.

Horas, depois, em entrevista ao PORTAL A TARDE, o presidente estadual do União Brasil, o deputado federal Paulo Azi, desmentiu essa possibilidade. “Isso não existe, não passa de uma peça de ficção, uma especulação maldosa e sem fundamento. Estamos prontos para vencer o candidato daqueles que governam a Bahia há 16 anos nas urnas”.