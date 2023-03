Jerônimo se reúne com estudantes com deficiência visual

Estudantes com deficiência visual aprovados em instituições públicas de Ensino Superior na seleção de 2023 foram recebidos pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), nesta segunda-feira, 6. O encontro, que aconteceu no gabinete do governador no Centro Administrativo da Bahia (CAB), contou com a presença de seis estudantes que são oriundos da rede pública estadual de ensino e recebem atendimento no Centro de Apoio Pedagógico Especializado ao Deficiente Visual (Cape) Jonathas Teles de Carvalho, localizado em Feira de Santana.

Com 178 alunos matriculados, o Cape Jonathas Teles de Carvalho é uma das 14 unidades criadas pelo Governo do Estado para prestar serviços educacionais especializados para pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, atendidas na rede estadual, municipal e particular pela Educação Especial, sendo complementar à escolarização.

Aprovada para o curso de Bacharelado em Energia e Sustentabilidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (Ufrb), Vitória Gomes, realizou um sonho com a conquista. “Eu sempre quis chegar entrar em uma universidade e continuar evoluindo, mostrando que sou capaz, superando todas as dificuldades. É uma vitória muito grande, por ser uma jovem de escola pública com deficiência visual. Quero agradecer aos meus professores do Cape que me deram um apoio muito grande nessa jornada”.

Ferramenta para inclusão

Na preparação para o vestibular, os estudantes contaram com o auxilio do equipamento OrCam MyEye 2.0, considerado a ferramenta mais avançada do mundo para prover assistência e reabilitação de pessoas com deficiência visual. O dispositivo se anexa a um óculos convencional e faz a leitura automática de diversos elementos apresentados, como textos, telas, rostos e objetos, melhorando a qualidade de vida dos usuários e promovendo inclusão social. Entre 2021 e 2023, o Governo do Estado realizou a entrega de 64 unidades do dispositivo, parte do processo de aquisição de um total de 100 unidades, com um investimento de mais R$ 740 mil.