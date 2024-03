João Roma e deputados baianos chegam em ato pró-Bolsonaro, em SP | A TARDE

Investigado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de articular um golpe de Estado no Brasil quando ainda era presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) participa de ato com seus apoiadores de todo o país na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde deste domingo, 25.



Entre seus apoiadores, estão o presidente do PL na Bahia, João Roma. “Todo o poder emana do povo, que está unido em apoio ao nosso capitão Jair Bolsonaro”, afirmou Roma, que foi deputado federal entre 2019 e 2022 e ministro da Cidadania de Bolsonaro entre 2021 e 2022, quando se licenciou do cargo parlamentar.

Também do PL baiano, estiveram presentes na Avenida Paulista os deputados federais Capitão Alden e Roberta Roma e os deputados estaduais Leandro de Jesus e Diego Castro. “A Avenida Paulista pintada de verde e amarelo demonstra apoio ao nosso eterno presidente Bolsonaro. Nosso líder não está sozinho”, disse Diego Castro.



O evento foi organizado pelo pastor Silas Malafaia. “Nós vamos levantar um grande clamor em favor do Brasil”, disse o líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.