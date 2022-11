Juiz nega pedido para que investigação contra Flávio seja arquivada

O juiz Flávio Itabaiana, da 204ª Zona Eleitoral, negou pedido do Ministério Público Eleitoral para arquivar a acusação de falsidade ideológica eleitoral contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



A suspeita é que em 2014, quando era candidato à reeleição no cargo de deputado estadual do Rio de Janeiro, o filho de Jair Bolsonaro (PL) deixou de declarar três imóveis ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dois em Copacabana e um em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A soma dos valores dos imóveis chega a R$ 2,5 milhões.

Na ocasião, Flávio declarou possuir apenas um apartamento em Laranjeiras. O juiz, por sua vez, disse que o parlamentar alienou os três imóveis pouco antes das eleições de 2014 e que não declarou as operações à Justiça Eleitoral, o que pode levar a pena de até cinco anos de detenção.

O caso deverá ficar a cargo da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.