Julgamento de Moro no Paraná é novamente suspenso; saiba votos | A TARDE

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) retomou, na tarde desta segunda-feira, 8, o julgamento que avalia uma possível cassação do mandato do senador Sérgio Moro (União Brasil-PR). Até o momento, são três votos a favor do parlamentar e apenas um contra, desde a primeira sessão no último dia 1º de abril.

Dos sete desembargadores que compõem o TRE-PR, quatro já votaram. O relator Luciano Carrasco Falavinha Souza se posicionou contra a cassação do mandato de Moro, sendo acompanhado por Claudia Cristina Cristofani e por Guilherme Frederico Hernandes Denz. Apenas José Rodrigo Sade divergiu.

O julgamento foi interrompido após o desembargador Julio Jacob Junior pedir vista, para aprofundar sua análise do processo, e está previsto para ser retomado na tarde desta terça-feira, 9.

Além de Jacob Junior, ainda votarão os desembargadores Anderson Ricardo Fogaça e Sigurd Roberto Bengtsson, que preside o TRE-PR.

No julgamento, os desembargadores paranaenses avaliam duas ações — uma do PT e outra do PL — que pedem a cassação por um suposto abuso do poder econômico ainda no período da pré-campanha das eleições de 2022.

Moro foi eleito com mais de 1,9 milhões de votos e nega ter cometido irregularidades durante a pré-campanha. Já o Ministério Público Eleitoral (MPE) opinou pela condenação do senador.

Caso Sérgio Moro seja condenado, ele perderá o mandato, devendo ficar inelegível até 2030. Uma nova eleição será realizada no estado do Paraná, para definir o substituto no Senado.