Justiça libera pagamento de benefício para aposentados e pensionistas | A TARDE

O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou, nesta quinta-feira, 23, aproximadamente R$ 2,3 bilhões para o pagamento de mais de 141 mil aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O dinheiro deverá ser distribuído aos seis Tribunais Regionais Federais (TRFs), que vão fazer a redistribuição do valor para as pessoas.

Essa verba equivale a 84,5% de um total de R$ 2,78 bilhões liberados para quitar Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que são indenizações que devem ser pagas pelo governo federal com o valor máximo de até 60 salários mínimos (R$ 84.720), para um total de 230.098 pessoas.

A maioria dos processos que correram nessas esferas da Justiça é de beneficiários do INSS. O restante diz respeito a ações movidas contra outros órgãos da União.

As datas de depósito dos valores são estabelecidas por cada um dos TRFs. Os créditos são feitos em contas abertas pelo próprio TRF-2, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, em nome dos ganhadores das ações.

Para saber se vai ser contemplado agora, o beneficiário do INSS deve acessar o site do TRF de seu estado. No caso da Bahia, é o TRF1, preencher a cidade ou região de onde deseja encontrar, selecionar a opção para buscar pelo CPF do beneficiário, e informar o que for pedido no site

