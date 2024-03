Lançado em outubro, livro se adianta sobre ameaças destas eleições | A TARDE

Com seis capítulos, o livro "A Democracia Desafiada" (Editora Ateliê de Humanidades Editorial, 425 páginas), do cientista político Marco Aurélio Nogueira, se mantém a par dos episódios mais recentes da política brasileira mesmo após cinco meses de lançamento, com a intensa velocidade dos acontecimentos da área nos últimos tempos.



"O panorama não mudou. Eu acho que nós temos hoje no mundo um sistema, uma ideia de democracia que é cantada em verso e prosa por todo mundo. Todo mundo se apresenta como democrata", alegou Marco Aurélio, ao criticar governos que, apesar do discurso, não agiriam de forma democrática.

Para o cientista político, a autodenominação não deveria ser levada ao pé da letra. "Muitos governos não atuam democraticamente nem respeitando os parâmetros institucionais, como o Congresso e os tribunais. Tampouco agem democraticamente em termos de elaboração de políticas públicas, que continuam, em muitos casos, sendo praticadas no sentido inverso aos interesses sociais, os interesses das pessoas", continuou.

Além da crítica à maneira como muitos governos agem, em contradição aos seus próprios discursos, Marco Aurélio Nogueira trata também em sua obra sobre o problema que envolve a proliferação de desinformação em tempos de redes sociais cada vez mais populares.

"As pessoas hoje se orientam por ideias que não são consagradas, mas que dependem da ativação de redes e que são baseadas em informações falsas e em desinformação. As condições de vida atual são de certo modo hostis à democracia", conclui.

Os sei capítulos da obra são "desastres à vista"; "democracia teorizada"; "glória e dores do partido político: a representação desorganizada"; "a democracia digital dos indivíduos soltos"; "batalhas identitárias" e "populismo e as novas faces da extrema-direita".