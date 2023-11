Leo Prates será candidato de Bruno Reis a prefeito de Salvador em 2028 | A TARDE

O deputado federal Leo Prates (PDT) será o escolhido pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) para a sua possível sucessão na disputa pela prefeitura de Salvador em 2028. A informação foi obtida com exclusividade pelo Portal MASSA!, em conversa com aliados da prefeitura da capital.

A ideia, de acordo com um dos nomes ouvidos, é garantir a reeleição de Bruno com o apoio dos pedetistas, assim como foi em 2020. A atual vice-prefeita, Ana Paula Matos, continuará na chapa majoritária em 2024, repetindo a dobradinha e mantendo a sigla no primeiro escalão.

Também segundo a mesma fonte, a candidatura de Leo Prates, mesmo bancada por Bruno, deve ocorrer pelo PDT, sua atual casa. Leo Prates fez parte do extinto Democratas até 2020, quando se mudou para o PDT e ensaiou uma candidatura ao Palácio Thomé de Souza. A tentativa, porém, foi abortada por causa da sua atuação na Secretaria de Saúde de Salvador durante a pandemia da Covid-19. Na época, o então secretário preferiu continuar no cargo.

Pesa a favor de Leo Prates o perfil conciliador, apontado por alguns aliados em conversas reservadas com o Portal MASSA!, e o trabalho exercido na Secretaria Municipal de Saúde. A fidelidade do deputado federal e a atuação na Câmara também foram pontos citados pelos nomes ouvidos.