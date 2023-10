Letalidade policial subiu em estados governados por atuais ministros | A TARDE

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que a letalidade em operações policiais é uma tendência observada nos últimos anos em estados que foram comandados por hoje ministros do governo federal. A crescente acontece na Bahia, Amapá, Piauí e Ceará, com crescimento de quatro vezes a média nacional. As informações são da Folha.

Considerando dados de 2014 a 2022, o crescimento da letalidade policial é observado na Bahia (426%), no Amapá (388%), no Ceará (183%), no Piauí (137%) e no Maranhão (53%). Já em todo o Brasil, o crescimento de 104,35% no período.

Os governadores desses estados eram o ministro da Casa Civil, Rui Costa (Bahia), da Integração, Walder Góes (Amapá), da educação, Camilo Santana (Ceará), da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (Maranhão) e do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias (Piauí).

Flávio Dino, que comanda a Segurança Pública no Brasil, tem sido o mais cobrado pelo crescimento da violência e letalidade policial. Nesta semana, ele lançou um plano de enfrentamento ao crime organizado no país.

Já Rui Costa disse não reconhecer os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e afirmou que o governo estuda um marco legal para definir um parâmetro único para o registro de mortes violentas.

Por meio da assessoria, Camilo Santana e Flávio Dino destacaram à Folha, por notas, a redução de outros indicadores, como o número de homicídios dolosos.