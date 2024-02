Lewandowski assume o Ministério da Justiça nesta quinta-feira | A TARDE

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski assume, nesta quinta-feira (1º), o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no Palácio do Planalto, em uma cerimônia que está marcada para começar às 11h.

Lewandowski entra no lugar do ex-titular Flávia Dino, que saiu para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ex-ministro do STF foi confirmado no cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 11 de janeiro.

Para o novo ministro da Justiça, o desafio de sua gestão será a segurança pública. Durante a primeira reunião de transição, Ricardo prometeu dar continuidade ao trabalho realizado por Dino.

“Temos um desafio, que é uma preocupação do cidadão comum, que é o desafio com a segurança. A insegurança, a criminalidade, o crime organizado, que afeta não apenas as classes mais abastadas, mas afeta também hoje o cidadão mais simples e essa é uma pauta que precisa ser enfrentada”, disse.