Lewandowski deve auxiliar Lula na escolha de seu sucessor no STF

Próximo ministro a deixar o STF (Supremo Tribunal Federal), Ricardo Lewandowski será consultado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na escolha do seu próprio sucesso. As informações são da Folha de S.Paulo, que ouviu pessoas próximas ao petista e com trânsito no Judiciário.

Lewandowski completa em maio 75 anos, idade em que os juízes precisam se aposentar compulsoriamente. Com isso, ele abre uma vaga para nova indicação de Lula no STF. A outra indicação será feita após a saída de Rosa Weber, atual presidente do tribunal, que também chegará à idade-limite para atuar no Supremo.

Lula e seu entorno já estudam o perfil do novo juiz do STF. A tese de que é preciso priorizar nomes mais jovens, que poderão ficar por muitos anos no tribunal. Além disso, também tem reverberado na cúpula do partido a necessidade de indicar ao menos um advogado do campo criminal, mesmo perfil de Lewandowski, o que faz dele um nome importante nas articulações para a própria sucessão.

Atualmente, o STF tem um ministro indicado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (Gilmar Mendes), um indicado por Michel Temer (Alexandre de Moraes), dois por Bolsonaro (Kassio Nunes e André Mendonça), três por Lula (Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia) e quatro por Dilma Rousseff (Luiz Fux, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin).

Com as substituições esperadas, ao fim do próximo ano serão quatro ministros indicados por Lula e três por Dilma. Pelo rodízio que os próprios magistrados organizam dentro da corte observando o critério de antiguidade, os próximos presidentes do STF devem ser Barroso e Fachin, ambos nomeados pela petista.