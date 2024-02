Lewandowski diz que soube pela imprensa sobre falhas em presídio | A TARDE

Em coletiva de imprensa neste domingo, 18, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que soube pela imprensa dos relatórios produzidos, em 2021, por autoridades policiais que identificavam falhas na vigilância do presídio de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

“Na administração pública, isso [produção de relatórios] é comum. É preciso avaliar a qualidade dos relatórios, se foram sanados os problemas avaliados, e tudo isso será analisado pelo doutor André [Garcia, secretário de Políticas Penais] na sindicância que foi aberta”, afirmou o ministro.

Sobre a fuga

Foi divulgado na última quarta-feira, 14, que dois presos escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, a 280 quilômetros a oeste de Natal, a capital potiguar. É a primeira vez que detentos conseguem escapar de uma das cinco penitenciárias de segurança máxima do país. Os dois fugitivos são Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento.

Lewandowski confirmou que as investigações indicam que, para escapar da cela, os fugitivos utilizaram uma barra de ferro extraída de uma das paredes, o que aponta para a má conservação das instalações. “Essa é a primeira informação que nós temos”, disse o ministro.