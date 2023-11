Líder anuncia que MBL terá partido e elogia PT: “inimigos fortes” | A TARDE

Durante ato que encerrou o 8º congresso nacional do Movimento Brasil Livre (MBL), em São Paulo neste sábado, 4, foi anunciado que o grupo planeja a criação de um partido próprio, que se chamará “Missão”, terá as cores amarela, preta e branca e contará com uma onça-pintada como símbolo.



Coordenador nacional do movimento, Renan Santos falou dos desafios para a criação do partido, afirmou não se identificar com nenhum partido na atualidade e elogiou o Partido dos Trabalhadores (PT).

“Há quem diga que já há muitos partidos no Brasil. Não há. Tem muita legenda, muito cartório. Mas sabe quem é partido e a gente tem que reconhecer? O PT. Os nossos inimigos são fortes porque eles entendem o que é ser partido”, disse Renan.

Para o partido do MBL ser viabilizado, será preciso reunir 492 mil assinaturas de apoio, distribuídas em pelo menos nove unidades federativas do país. Dessa forma, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderá oficializar o pedido. Com informações da Folha de S. Paulo.