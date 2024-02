Líder da bancada evangélica na Câmara tem mandato cassado | A TARDE

Uma ação do Ministério Público acatada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) fez com que o deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM) tivesse o mandato cassado nesta quarta-feira (31).



Líder da bancada evangélica na Câmara e em seu sétimo mandato na casa legislativa, Silas é suspeito de cometer irregularidades na campanha eleitoral de 2022. Cabe recurso sem deixar o cargo.

Pesa contra Silas a acusação de "gastos ilícitos de recursos". A defesa do parlamentar alega que a decisão foi tomada por pequena maioria de votos. "Contrariou a posição anterior do próprio TRE-AM, que aprovou as contas do deputado", escreveu em nota.