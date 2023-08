Líderes partidários pressionam para aumento de fundo eleitoral em 2024

Integrantes de diferentes partidos estão se unindo para contestar o valor do fundo eleitoral para as eleições municipais de 2024 e pressionam para que haja aumento do montante, a fim de que atinja um novo recorde. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Uma das justificativas para o aumento leva em conta o maior número de candidatos e vagas para o pleito eleitoral do ano que vem.

Na campanha eleitoral de 2022, por exemplo, foram usados aproximadamente R$ 5 bilhões de dinheiro público para financiar as despesas dos candidatos. Contudo, integrantes dos partidos reclamam sobre as campanhas feitas com pouca verba.

Outra justificativa é que, com o fim das coligações em eleições proporcionais, no caso de vereadores, a campanha precisa de mais financiamento. Em 2020, essa medida já valia, mas a pandemia limitou a necessidade de verba e de atuação política dos candidatos.